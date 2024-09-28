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Рязанские волонтеры спасли запертых в разных квартирах ребенка и женщину
Также волонтеры спасли домашнюю кошку, которая залезла на дерево, запуталась в шлейке и не могла спуститься самостоятельно.

Рязанские волонтеры спасли запертых в разных квартирах женщину и ребенка. Об этом вечером 27 сентября сообщили в группе «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте».

Отмечается, что волонтеры вскрыли дверь квартиры, где находился восьмилетний ребенок. Кроме того, они помогли женщине, у которой заклинило дверь.

Также волонтеры спасли домашнюю кошку. Она залезла на дерево, запуталась в шлейке и не могла спуститься самостоятельно. Животное передали хозяевам.

Фото: группа «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте»