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Рязанские полицейские выдворили и депортировали еще 11 мигрантов из России
Въезд в Россию им запрещен на срок от пяти до 10 лет.

Рязанские полицейские депортировали и выдворили из России 11 иностранцев, которые совершили уголовные преступления и административные правонарушения. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Депортации были подвергнуты 3 гражданина стран Средней Азии, которые недавно освободились из пенитенциарных учреждений. Один из них отбыл наказание за применение насилия в отношении представителя власти, двое других — за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

К 8 иностранцам применена процедура принудительного выдворения.

Отмечается, что ранее полицейские во время рейдовых и проверочных мероприятий уличили уроженцев стран СНГ в нарушениях миграционного законодательства. Суд решил сократить их срок пребывания на территории России и помещении в ЦВСИГ УМВД.

В сопровождении сотрудников полиции и приставов иностранцы выехали в аэропорт «Домодедово» для отправки на родину.

Согласно нормам законодательства, въезд в Россию этим лицам запрещен на срок от пяти до 10 лет.