Рязанцы засняли крупный пожар в Спасском районе

По данным регионального ГУ МЧС, у села Деревенское горела трава и посадки. В настоящее время загорание локализовано, производится дотушивание отдельных очагов и проливка.

Рязанцы засняли крупный пожар у села Деревенское в Спасском районе. Кадры опубликовали в Telegram-канале «РЗН. Лайф».

По данным регионального ГУ МЧС, в пятницу, 27 сентября, у села Деревенское горела трава и посадки. В настоящее время загорание локализовано, производится дотушивание отдельных очагов и проливка. Площадь пожара уточняется.

Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

В региональном ГУ МЧС напомнили жителям, что в Рязанской области сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность, возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. Ситуация находится на особом контроле в ЦУКС Главного управления.

Напомним, в Рязанской области за сутки потушили 70 пожаров.