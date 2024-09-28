Рязанцев пригласили на фестиваль уличного искусства «Слово»

На фестивале жители смогут пообщаться с художниками, посетить мастер-классы, посмотреть, как создаются арт-объекты в режиме реального времени.

Рязанцев пригласили на фестиваль уличного искусства «Слово». Он пройдет в воскресенье, 29 сентября, на Рязанской ВДНХ. Об этом сообщили в группе «Комитет по делам молодежи Рязанской области» во «ВКонтакте».

На фестивале жители смогут пообщаться с художниками, посетить мастер-классы, посмотреть, как создаются арт-объекты в режиме реального времени.

Программа мероприятия:

11:00 — Открытие фестиваля.

11:30-13:00 — Работа площадок открытых мастер-классов по граффити, росписи по ткани, декоративно-прикладному искусству и живописи.

13:00-13:20 — Показ фильма об эмоциях, которые может вызвать искусство, на примере работ рязанского художника Александра Демкина.

13:20-14:50 — Работа площадок открытых мастер-классов по граффити, росписи по ткани, нейрографике и декоративно-прикладному искусству.

15:00-16:00 — Встреча с рязанским художником Александром Синицыным «О зарождении уличного искусства».

16:00-17:00 — Встреча с рязанским танцором Константином Петровым «О развитии хип-хоп культуры».

17:00-19:00 — ТАНЦУЙJAM.

19:00-20:00 — Презентация проекта «Фестиваль уличного графического искусства „Слово“».

20:00 — Закрытие фестиваля. Выступления танцевальной студии «Art-rise» и танцевальной лаборатории «Танцуй», вокального ансамбля «Мы команда», кавер-группа Yurband.

Возрастное ограничение — 0+

Фото: группа «Комитет по делам молодежи Рязанской области» во «ВКонтакте»