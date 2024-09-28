Российский ударный БПЛА «Иноходец» уничтожил бронемашину ВСУ в Курской области

ВС РФ с помощью БпЛА обнаружили движение боевой бронемашины ВСУ, экипаж которой пытался скрыть ее в лесополосе в приграничном районе Курской области.