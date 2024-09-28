Российский ударный БПЛА «Иноходец» уничтожил бронемашину ВСУ в Курской области
ВС РФ с помощью БпЛА обнаружили движение боевой бронемашины ВСУ, экипаж которой пытался скрыть ее в лесополосе в приграничном районе Курской области.
Российский ударный БПЛА «Иноходец» уничтожил бронемашину ВСУ в Курской области. Кадры
По данным ведомства, военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью БПЛА обнаружили бронемашину ВСУ, экипаж которой пытался скрыть ее в лесополосе в приграничном районе Курской области.
В результате боевую бронемашину уничтожили.