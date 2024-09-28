Опубликован прогноз погоды на 29 сентября в Рязанской области
В области будет переменная облачность, без осадков. Ветер ожидается южный, до 14 метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на воскресенье, 29 сентября, в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха по области ночью составит +12, +17 градусов, днем — +20, +25 градусов.
Ветер ожидается южный, до 14 метров в секунду.
Отмечается, что в лесах области местами будет чрезвычайная пожарная опасность.