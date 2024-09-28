Около школы в Скопине сбили 12-летнего ребенка

42-летняя жительница Скопинского района управляла автомобилем «Ниссан». Она наехала на 12-летнего школьника.

Появились подробности ДТП в Скопине. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе региональной ГАИ.

Авария произошла в пятницу, 27 сентября, примерно в 13:25, на улице Карла Маркса, возле дома № 90.

Отмечается, что 42-летняя жительница Скопинского района управляла автомобилем «Ниссан». Она наехала на 12-летнего школьника, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате происшествия несовершеннолетнему пешеходу потребовалась медпомощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что после ДТП ребенок выжил.

Фото: Telegram-канал «Типичная Рязань»