Очевидцы сообщили о пожаре в воинской части в Рыбном

Очевидцы предположили, что загорелись строительные материалы.

Очевидцы рассказали о пожаре на территории воинской части в Рыбном. Об этом 28 сентября сообщили в группах «Типичное Рыбное» и «Рыбное Чат».

Очевидцы предположили, что загорелись строительные материалы. Отмечается, что пожар уже начали тушить.

В комментариях к посту жители пишут, что запах дыма чувствуется в квартире даже при закрытом окне.

Официальная информация о произошедшем не поступала. Подробности уточняются.

Видео: группа «Рыбное Чат» во «ВКонтакте», Рената Гурова