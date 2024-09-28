На Московском шоссе в Рязани из-за ДТП образовалась пробка
Инцидент произошел в субботу, 28 сентября.
В субботу, 28 сентября, на Московском шоссе в Рязани из-за ДТП образовалась пробка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Неприличная Рязань».
Судя по кадрам, столкнулись кроссовер и легковушка.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на Московском шоссе в обе стороны затруднено. Также пробки образовались на Первомайском проспекте, улицах Горького, Краснорядской, Пролетарской, Петрова, Семинарской, Соборной.
Фото: скриншот из «Яндекс Карт», Telegram-канал «Неприличная Рязань»