На Московском шоссе в Рязани из-за ДТП образовалась пробка

Инцидент произошел в субботу, 28 сентября.

В субботу, 28 сентября, на Московском шоссе в Рязани из-за ДТП образовалась пробка. Об этом сообщили в Telegram-канале «Неприличная Рязань».

Судя по кадрам, столкнулись кроссовер и легковушка.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на Московском шоссе в обе стороны затруднено. Также пробки образовались на Первомайском проспекте, улицах Горького, Краснорядской, Пролетарской, Петрова, Семинарской, Соборной.

Фото: скриншот из «Яндекс Карт», Telegram-канал «Неприличная Рязань»