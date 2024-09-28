Минюст признал иноагентом уроженца Рязани, писателя Александра Гениса*

Уроженец Рязани, писатель Александр Генис* признан иноагентом. Об этом 27 сентября
Отмечается, что писатель распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан.
«Выступал против специальной военной операции на Украине. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагента и организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Согласно открытым
*Признан иноагентом в РФ
Фото: РИА Новости, Валерий Левитин