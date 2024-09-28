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Минюст признал иноагентом уроженца Рязани, писателя Александра Гениса*
По данным Минюста, писатель распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан.

Уроженец Рязани, писатель Александр Генис* признан иноагентом. Об этом 27 сентября сообщил Минюст России.

Отмечается, что писатель распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ее граждан.

«Выступал против специальной военной операции на Украине. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц материалов иноагента и организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Согласно открытым данным, Генис* с 1970-х годов живет в США. Он был ведущим телецикла «Письма из Америки» на канале «Культура», членом редакционного совета журнала «Иностранная литература». Среди его книг — «Довлатов и окрестности», «Вавилонская башня», «Трикотаж».

*Признан иноагентом в РФ

Фото: РИА Новости, Валерий Левитин