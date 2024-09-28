Лавров: Зеленский хочет прямого вовлечения в боевые действия стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский хочет прямого вовлечения в боевые действия стран НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет прямого вовлечения в боевые действия стран НАТО, передает ТАСС в субботу, 28 сентября.

«Зеленский тоже делает все, чтобы спровоцировать вовлечение в боевые действия, в прямые боевые действия, стран НАТО. И затем просто отойдет в сторонку и будет смотреть на то, что он считает, его спасет», — сказал Лавров, проведя параллель между действиями властей Израиля в Ливане и действиями киевского режима.