Зеленский зарегистрировал торговую марку похоронных и астрологических услуг

Также в документах указаны услуги детективного агентства, поиск пропавших людей и украденной собственности.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY для предоставления похоронных и астрологических услуг. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующую документацию.

«В числе услуг, которые могут оказываться под торговой маркой ZELENSKYY, есть ритуальные услуги, в частности бальзамирование, кремация, организация и проведение похорон», — пишет РИА Новости. Также в документах указаны услуги детективного агентства, в сфере азартных игр, поиск пропавших людей и украденной собственности, сервис астролога и помощь в надевании кимоно.

Документы о регистрации содержат полные личные данные Зеленского, включая адрес, который совпадает с домашним адресом президента на проспекте, переименованном в проспект Владимира Ивасюка. Регистрация в организации в Швейцарии состоялась в октябре 2022 года, а в августе 2024 года украинский лидер также зарегистрировал торговую марку в американском ведомстве по патентам и товарным знакам. Согласно американским документам, марка применяется для развлекательных услуг, кинопроизводства и издания книг.