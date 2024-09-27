Западу может не хватить денег на поставки оружия Украине в 2025 году

По данным источников агентства, у некоторых стран есть проблемы с финансированием, другие отказываются увеличивать денежную помощь Киеву.

Западу может не хватить денег на поставки оружия Украине в 2025 году. Об этом пишет «RT на русском» со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников агентства, у некоторых стран есть проблемы с финансированием, другие отказываются увеличивать денежную помощь Киеву.

Значительная часть военной поддержки Украины в следующем году — это обещанные G7 кредиты на 50 млрд долларов (свыше 4,6 трлн рублей) из прибыли от замороженных активов РФ. Но даже этих средств не хватит для удовлетворения потребностей Киева, говорится в статье.