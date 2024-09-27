В Ухоловском районе квартирантка украла деньги со счета пенсионерки

Пожилая женщина попросила помочь восстановить пароль в банковском приложении, в это время злоумышленница похитила средства.

В Ухоловском районе квартирантка украла деньги со счета пенсионерки. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 68-летняя жительница села Погореловка и сообщила, что у нее пропали 14 тысяч рублей. Оперативники проанализировали историю банковских операций и установили, что недавно со счета пенсионерки были сделаны два перевода. Получатель — 32-летняя жительница поселка Ухолово.

Правоохранители выяснили, что эта женщина в последнее время арендовала комнату в доме, которым владеет заявительница. Поначалу хозяйка не собиралась брать жильцов в пустующую комнату, но ухоловка очень просила помочь, и пенсионерка согласилась. Сотрудники полиции разыскали подозреваемую и установили ее причастность к краже. Злоумышленницу задержали.

По предварительной информации, потерпевшая некоторое время не пользовалась приложением онлайн банка на своем смартфоне и забыла пароль. Она попросила квартирантку восстановить его. Соседка выполнила просьбу и, воспользовавшись приложением, перевела денежные средства хозяйки на свой счет, а затем удалила все запросы. Злоумышленница рассчитывала, что пожилая женщина не заметит пропажи небольшой суммы и следов операций не останется.

В отношении похитительницы возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.