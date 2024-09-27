В Шиловском районе на поле рядом с лесом и АЗС загорелась трава

На тушение выехали семь человек и три единицы техники, в том числе два пожарных автомобиля минприроды и противопожарно-спасательной службы.

В Шиловском районе на поле рядом с лесом и АЗС загорелась трава. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о пожаре у села Ерахтур поступило в 10:26. На тушение выехали семь человек и три единицы техники, в том числе два пожарных автомобиля минприроды и противопожарно-спасательной службы.