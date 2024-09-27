В Рыбновском районе жители на две недели остались без воды

Главе администрации Рыбновского района внесли представление.

В Рыбновском районе жители на две недели остались без воды. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По поручению прокурора области Дмитрия Коданева ведомство провело проверку. Выяснилось, что у жителей в течение двух недель нет воды.

Прокуратура района внесла представление главе Рыбновского района. Кроме того, надзорное ведомство проверит действия сотрудников водоснабжающей организации.

Отмечается, что результаты устранения нарушений поставлены на контроль прокурора района.

Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области