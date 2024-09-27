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В Рязанском районе сорвали сроки строительства жилых домов
В настоящее время на объекте проводят работы по утеплению кровли, благоустройству территории.

В поселке Листвянка Рязанского района сорвали сроки строительства многоквартирных жилых домов. Об этом 27 сентября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Зампрокуратура Рязанского района Артем Макаров, глава администрации района Борис Ясинский, представители подрядной организации провели выездное совещание по вопросу завершения работ на объекте.

Отмечается, что из-за нарушения сроков строительства руководителю подрядной организации внесли представление, в отношении юрлица возбуждено дело об административном правонарушении.

По данным пресс-службы, прокуратура поставила на контроль вопросы переселения жителей из аварийного жилья.

Уточняется, что в настоящее время на объекте проводят работы по утеплению кровли, благоустройству территории.

Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области