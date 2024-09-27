В Рязани на улице Спортивной легковушка сбила велосипедистку
Девушку с травмами госпитализировали в медучреждение.
В Рязани на улице Спортивной легковушка сбила велосипедистку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Авария случилась 26 сентября, примерно в 12:25 около дома № 1. По предварительной информации, 24-летняя рязанка на велосипеде не убедилась в безопасности своего маневра, начала пересекать проезжую часть, из-за чего на нее наехал автомобиль «Шкода Октавия» под управлением 38-летнего местного жителя.
В результате происшествия велосипедистка с различными травмами доставлена в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.