В Рязани на улице Спортивной легковушка сбила велосипедистку

Девушку с травмами госпитализировали в медучреждение.

В Рязани на улице Спортивной легковушка сбила велосипедистку. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Авария случилась 26 сентября, примерно в 12:25 около дома № 1. По предварительной информации, 24-летняя рязанка на велосипеде не убедилась в безопасности своего маневра, начала пересекать проезжую часть, из-за чего на нее наехал автомобиль «Шкода Октавия» под управлением 38-летнего местного жителя.

В результате происшествия велосипедистка с различными травмами доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.