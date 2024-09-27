В России могут полностью заблокировать мессенджер Discord

В его адрес направлено пять новых решений о нарушении законодательства от Роскомнадзора.

В России могут полностью заблокировать популярный в IT и у геймеров мессенджер Discord. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Отмечается, что в адрес платформы направлено пять новых решений о нарушении законодательства от Роскомнадзора. Они могут стать основанием для блокировки ресурса по закону о информтехнологиях и защите информации. В середине сентября пользователи уже жаловались на работу мобильной и веб-версии мессенджера. По данным сервиса Downdetector, за 26 сентября больше 11 тысяч пользователей сообщили о сбое работы Discord в России.

Представитель игровой индустрии также сообщил изданию, что в отрасли обсуждают риск замедления мессенджера.