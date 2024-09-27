В России хотят ввести звание «заслуженный айтишник»

Правительство РФ рассмотрит предложение ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» о том, чтобы вручать особо отличившимся специалистам государственные награды.

В России хотят ввести звание «заслуженный айтишник». Об этом пишут «Ведомости».

Правительство РФ рассмотрит предложение ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» о том, чтобы вручать особо отличившимся специалистам государственные награды.

«У нас уже есть награда „Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации“, и мы давно обсуждаем с отраслью введение аналогичного звания для работников сферы информационных технологий», — сообщил представитель Минцифры, которому АРПП «Отечественный софт» направила аналогичное предложение.

В ассоциации считают, что введение нового почетного звания станет стимулом для айтишников в достижении показателей и задач, установленных президентом Владимиром Путиным по таким национальным целям, как «Технологическое лидерство» и «Цифровая трансформация».