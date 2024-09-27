В Махачкале после взрыва на АЗС погибли пять человек

В Махачкале после взрыва на АЗС погибли пять человек. Об этом 27 сентября сообщили в Telegram-канале «МЧС России».

По предварительным данным ведомства, взрыв произошел на АЗС при выезде из Махачкалы в сторону Нового Хушета. Отмечается, что здание разрушено. Техстанция и столовая горят на 500 квадратных метрах. Повреждены две легковушки и грузовик.

Отмечается, что пять человек погибли, включая ребенка. 15 жителей пострадали.

На месте происшествия работают 119 специалистов и 27 единиц техники.