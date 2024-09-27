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Умерла актриса из «Гарри Поттера» Мэгги Смит
Ей было 89 лет.

Умерла актриса из «Гарри Поттера» Мэгги Смит. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Sky.

Британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, скончалась в пятницу, 27 сентября. Ей было 89 лет.

В 2007 году у нее был диагностирован рак молочной железы. Несмотря на химиотерапию и лечение актриса продолжала съемки фильмов о «Гарри Поттере». Несколько лет назад у Смит произошел рецидив онкологии. Она скончалась утром в больнице.