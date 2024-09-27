С начала года более двух тысяч рязанцев оштрафовали за парковку на газонах

Общая сумма штрафов составила 2 375 000 рублей.

С начала года более двух тысяч рязанцев оштрафовали за парковку на газонах. Об этом сообщает пресс служба мэрии.

По данным администрации, с начала года 2143 нарушителей привлечены к административной ответственности за заезд автотранспортных средств на газоны, расположенные на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и стоянку транспортных средств на участках с зелеными насаждениями.

Общая сумма штрафов составила 2 375 000 рублей.