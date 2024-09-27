Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды

Полицейские будут контролировать выезд водителями на «встречку».

Рязанская Госавтоинспекция анонсировала масштабные рейды. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Полицейские будут контролировать выезд водителями на «встречку».

Согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ — за выезд на полосу встречного движения, предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от четырех до шести месяцев, либо штраф в размере 5000 рублей.