Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
22°
Сбт, 28
24°
Вск, 29
23°
ЦБ USD 92.41 0.02 27/09
ЦБ EUR 103.19 -0.29 27/09
Нал. USD 91.65 / 92.30 27/09 13:30
Нал. EUR 101.80 / 102.49 27/09 13:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
Вчера 16:26
4 601
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
5 212
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
7 382
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
9 551
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
«Рязаньгоргаз» призвал не забывать о газовой безопасности

«Рязаньгоргаз» призвал не забывать о газовой безопасности. Чтобы избежать трагических последствий, необходимо соблюдать ряд правил:

  1. Внимательно изучите и выполняйте правила безопасного использования газа в быту. Сохраняйте инструкции по эксплуатации приборов, соблюдайте их.
  2. Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверяйте тягу до включения и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.
  3. Если оборудование неисправно, вызовите газовую службу.
  4. Если газ неожиданно погас, сразу закройте краны и сообщите в аварийную службу по номеру 104 или 112.
  5. При появлении в помещении запаха газа немедленно выключите приборы, перекройте краны, откройте окна или форточки для проветривания. Не зажигайте огня, не курите, не включайте и не выключайте электричество. Покиньте загазованное помещение. Вызовите аварийную службу.
  6. Своевременно заключайте договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов.
  7. Исключительное право на установку и ремонт газового оборудования имеет специализированная организация. Не покупайте газовые приборы не официально и не допускайте к их установке неспециалистов. После заключения договора о техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования газовики раз в год приходят к абонентам для проверки приборов. Не препятствуйте их визитам — от этого зависит ваша безопасность.