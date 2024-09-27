«Рязаньгоргаз» призвал не забывать о газовой безопасности
«Рязаньгоргаз» призвал не забывать о газовой безопасности. Чтобы избежать трагических последствий, необходимо соблюдать ряд правил:
- Внимательно изучите и выполняйте правила безопасного использования газа в быту. Сохраняйте инструкции по эксплуатации приборов, соблюдайте их.
- Следите за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверяйте тягу до включения и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход.
- Если оборудование неисправно, вызовите газовую службу.
- Если газ неожиданно погас, сразу закройте краны и сообщите в аварийную службу по номеру 104 или 112.
- При появлении в помещении запаха газа немедленно выключите приборы, перекройте краны, откройте окна или форточки для проветривания. Не зажигайте огня, не курите, не включайте и не выключайте электричество. Покиньте загазованное помещение. Вызовите аварийную службу.
- Своевременно заключайте договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов.
- Исключительное право на установку и ремонт газового оборудования имеет специализированная организация. Не покупайте газовые приборы не официально и не допускайте к их установке неспециалистов. После заключения договора о техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования газовики раз в год приходят к абонентам для проверки приборов. Не препятствуйте их визитам — от этого зависит ваша безопасность.