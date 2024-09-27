Рязанцам рассказали, как реагировать на сигнал воздушной тревоги

Первый зампред правительства Анна Рослякова напомнила рязанцам, как действовать при сигнале воздушной тревоги. Об этом она рассказала в ходе публичного отчета в пятницу, 27 сентября.

Первый зампред правительства Анна Рослякова напомнила рязанцам, как действовать при сигнале воздушной тревоги. Об этом она рассказала в ходе публичного отчета в пятницу, 27 сентября.

По словам Росляковой, при сигнале воздушной тревоги нужно найти любое углубленное помещение. Прятаться можно в подвале, подземном паркинге, цокольном этаже без окон. Если человек находится в квартире, нужно зайти в комнату без окон, например, в коридор или ванную.

«При сигнале надо не паниковать. Он звучит несколько раз, вы точно услышите, что там скажут», — отметила зампред.

Также она напомнила, что информацию о беспилотниках надо направлять на портал «Радар.РФ» и звонить по номеру 112.

Кроме того, Рослякова отметила, что стоит очень сдержанно относиться ко всей информации не из официальных источников.

Ранее минцифры уточнило дату проверки систем оповещения в регионе. Она пройдет 2 октября.