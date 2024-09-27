Российские военные освободили населенный пункт Мариновка в ДНР

За прошедшие семь дней российские военные нанесли 33 групповых удара по объектам украинского ВПК, поражен воинский эшелон с западным вооружением.

Российские военные освободили населенный пункт Мариновка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны в своей сводке.

Потери украинских войск за неделю составили до 16 640 человек.

За прошедшие семь дней российские военные нанесли 33 групповых удара по объектам украинского ВПК, поражен воинский эшелон с западным вооружением.

В течение недели в плен на линии соприкосновения сдались 66 украинских военных.