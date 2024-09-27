Производители косметики в России стали чаще нарушать правила изготовления и продажи

В первом полугодии 2024 года почти 6% парфюмерно-косметических товаров не соответствовали норме.

Производители косметики в России стали чаще нарушать правила изготовления и продажи. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В первом полугодии 2024 года почти 6% парфюмерно-косметических товаров не соответствовали норме. Это в четыре раза выше аналогичного показателя предыдущего периода.

В ведомстве отметили, что за последние годы количество проверок сократилось почти в 2,5 раза, однако выросло количество нарушений обязательных требований к производству и продаже косметики.