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Павел Малков представил Рязанскую область на выставке в Торгово-промышленной палате РФ
Глава региона подчеркнул, что многие показатели рязанской экономики выше средних по стране.

Павел Малков представил Рязанскую область на выставке в Торгово-промышленной палате РФ. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что выставку «Рязань-сердце России» открыли в день рождения региона. Рязанской области исполнилось 87 лет.

Малков подчеркнул, что многие показатели рязанской экономики выше средних по стране.

«За первые семь месяцев этого года промышленность выросла на 11,6%, а сельское хозяйство на 3%. В инвестпортфеле более 100 проектов на сумму более 300 млрд рублей и более 20 тысяч рабочих мест», — отметил губернатор.

Он также заявил, что регион всегда открыт для сотрудничества.

«Сократили сроки согласований, убрали лишнюю бюрократию, развиваем меры поддержки бизнеса. Большое внимание уделяем экспорту — наша продукция продается в более чем 100 странах мира. Работаем с инвесторами и развиваем для них инфраструктуру. Не делаем акцент на одном виде продукции, развиваем все направления: от пищевой до высокотехнологичной продукции. Вместе с Торгово-промышленной палатой реализуем совместные проекты: обучение начинающих бизнесменов, социальная карта „Забота“, викторина в честь Года семьи. Сегодня подписали ряд соглашений о сотрудничестве», — подписал Малков.

Он поблагодарил президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина за внимание к региону и возможность представить достижения на этой площадке.

«Мы настроены на продолжение и укрепление сотрудничества», — заключил Малков.