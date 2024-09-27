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Названа причина ДТП с мотоциклистом в центре Рязани
Напомним, ДТП произошло в среду, 25 сентября, на перекрестке улиц Ленина и Право-Лыбедской.

Названа причина ДТП с мотоциклистом в центре Рязани. Пост об этом появился в Telegram-канале «Нетипичная Рязань».

По данным канала, мотоциклиста осветило солнце и он врезался в движущийся на перекрестке автомобиль.

Сейчас состояние молодого человека нормализовалось.

Напомним, ДТП произошло в среду, 25 сентября, на перекрестке улиц Ленина и Право-Лыбедской.