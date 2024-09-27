Названа причина ДТП с мотоциклистом в центре Рязани
Напомним, ДТП произошло в среду, 25 сентября, на перекрестке улиц Ленина и Право-Лыбедской.
Названа причина ДТП с мотоциклистом в центре Рязани. Пост об этом появился в Telegram-канале «Нетипичная Рязань».
По данным канала, мотоциклиста осветило солнце и он врезался в движущийся на перекрестке автомобиль.
Сейчас состояние молодого человека нормализовалось.
Напомним, ДТП произошло в среду, 25 сентября, на перекрестке улиц Ленина и Право-Лыбедской.