Касимовский суд потребовал вернуть предпринимателя 27 гектаров земли в собственность России

По данным ведомства, общая кадастровая стоимость земель — 450 тысяч рублей.

Касимовский районный суд постановил вернуть 27 гектаров земель лесфонда вблизи деревни Неклюдово в Рязанской области в собственность РФ. Об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

По данным ведомства, общая кадастровая стоимость земель — 450 тысяч рублей. Суд постановил, что участок незаконно находился в собственности физлица. Также незаконным признали межевание земли.

За исполнением решения суда будет следить контроле природоохранной прокуратуры.