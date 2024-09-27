ГРПЗ и НИИП провели совместный семинар для молодых специалистов

Молодежный центр Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) и Совет молодых специалистов АО «НИИП имени В. В. Тихомирова» (НИИП, город Жуковский) организовали совместный семинар для молодежи на базе оздоровительного комплекса «Салют» в Московской области. Его тема — «Развитие сотрудничества при решении производственных задач, в том числе при разработке наукоемкой продукции».

Это шестой по счету совместный семинар, который провели ГРПЗ и НИИП. В этот раз принимающей стороной были жуковчане. Гости из Рязани встретились с руководством предприятия, ознакомились с историей института.

Представители предприятий обменялись опытом работы, прошли тренинг по выстраиванию эффективного взаимодействия, обсудили пути дальнейшего сотрудничества. Также они померились силами в интеллектуальном и музыкальном конкурсах, в эстафете и других командных спортивных соревнованиях.

«ГРПЗ и НИИП на протяжении многих лет связывают тесные партнерские отношения. Сотрудничество двух коллективов позволяет оперативно решать многие производственные задачи и осваивать инновационные конкурентоспособные изделия, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — Подобные мероприятия дают возможность молодым сотрудникам познакомиться с коллегами из смежного предприятия, обменяться опытом, а также укрепить дружеские связи, сформированные на официальных встречах и в ходе командировок».

По итогам семинара был сформирован ряд задач в сфере молодежной политики, которые предстоит решать совместно в течение следующего года. Участники были награждены дипломами и памятными призами.