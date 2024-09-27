Глава ЭРА рассказал о совещании на тему атмосферного воздуха в Рязани

В ходе мероприятия обсуждали меры, которые принимают крупные предприятия для улучшения ситуации в областном центре.

Глава ЭРА Евгений Рыбаков рассказал о совещании на тему атмосферного воздуха в Рязани. Пост об этом опубликован в Telegram-канале Экологического рязанского альянса.

В ходе мероприятия обсуждали меры, которые принимают крупные предприятия для улучшения ситуации в областном центре.

«Пригласили и РНПК, и „Техно“, и кожзавод, и Водоканал. Все надзорники тут. Ну что! РНПК не явились вообще. Водоканал будет чинить две КНС-ки, на бо‌льшее нет средств», — написал Рыбаков.

По его словам у Кожзавода нет денег, чтобы поставить датчики по границе санитарно-защитной зоны. «Техно» модернизируют оборудование и несколько лет обещают поставить датчики.