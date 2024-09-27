Депутат предложил при разводе оставлять сыновей старше восьми лет с отцами

По его словам, такая мера решит решить проблему неуплаты алиментов и повысит рождаемость.

Депутат предложил при разводе оставлять сыновей старше восьми лет с отцами. Об этом сообщают «Известия».

В пятницу, 27 сентября, в Госдуме предложили оставлять сыновей старше восьми лет с отцами вместо матерей в случае развода пары. Такое предложение сделал депутат Дмитрий Кузнецов.

По его словам, такая мера решит решить проблему неуплаты алиментов и повысит рождаемость.

«Адекватные мужчины, получившие на воспитание ребенка, не станут требовать от бывших жен деньги. Если же экс-супруг попытается взыскать алименты, к нему «придет местный Союз Отцов и разберется», — заявил Кузнецов.