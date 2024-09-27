Американская разведка предостерегла от разрешения бить вглубь России

Специалисты уверяют, что ответные меры Москвы могут иметь необратимые последствия не только для Украины, но и для США и их союзников.

Американская разведка предостерегла от разрешения бить вглубь России. Об этом сообщает Газета.Ru.

Специалисты уверяют, что ответные меры Москвы могут иметь необратимые последствия не только для Украины, но и для США и их союзников.

По мнению представителей ведомства, разрешение бить дальнобойным оружием вглубь России не сможет изменить баланс сил на фронте.