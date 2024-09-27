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95% рязанских туристов путешествовали по России
Каждый третий житель области в течение года бывает хотя бы в одной туристической поездке.

95% рязанских туристов путешествовали по России. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил Рязаньстат.

Каждый третий житель области в течение года бывает хотя бы в одной туристической поездке. 5% смогли съездить за рубеж.

26% жителей региона выбирают познавательный отдых с экскурсионной программой, а 39% - лечение в санаториях, 38% выезжали к родственникам или друзьям в другие регионы. 44% предпочитают однодневные туры.