95% рязанских туристов путешествовали по России

Каждый третий житель области в течение года бывает хотя бы в одной туристической поездке.

95% рязанских туристов путешествовали по России. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил Рязаньстат.

Каждый третий житель области в течение года бывает хотя бы в одной туристической поездке. 5% смогли съездить за рубеж.

26% жителей региона выбирают познавательный отдых с экскурсионной программой, а 39% - лечение в санаториях, 38% выезжали к родственникам или друзьям в другие регионы. 44% предпочитают однодневные туры.