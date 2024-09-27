37-летний житель Подмосковья вырастил в Рязанской области плантацию конопли

На участке произрастало 160 кустов каннабиса, которые также были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. В общей сложности полицейские изъяли у мужчины 3,5 кг марихуаны и 3,3 кг наркосодержащего растения конопля.

37-летний житель Подмосковья вырастил в Рязанской области плантацию конопли. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали 37-летнего жителя Зарайска, который занимался масштабным культивированием конопли и изготовлением марихуаны.

По версии полицейских, мужчина несколько месяцев назад выбрал участок чернозема недалеко от села Лялино Захаровского района и высадил на нем семена сортовой конопли. Для лучшей урожайности он удобрял землю. Когда кусты каннабиса пошли в рост, мужчина приезжал и поливал ее водой из находившегося неподалеку пруда.

Когда житель Подмосковья в очередной раз появился на участке и принялся обрывать листья конопли, его с мешком в руках задержали оперативники. В багажнике иномарки также был обнаружен мешок с марихуаной.

На участке произрастало 160 кустов каннабиса, которые также были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. В общей сложности полицейские изъяли у мужчины 3,5 кг марихуаны и 3,3 кг наркосодержащего растения конопля.

Возбуждено уголовное дело.