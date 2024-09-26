Жители Рязанской области смогут увидеть ярчайшую комету

12 октября в ночном небе появится комета Цзыцзиньшань. Астрономы считают, что ее можно будет увидеть даже в черте города и невооруженным глазом.

Жители Рязанской области смогут уидеть ярчайшую комету. Об этом сообщила ГТРК «Ока» со ссылкой на астронома Бориса Мархеля.

По данным телеканала, 12 октября в ночном небе появится комета Цзыцзиньшань. Астрономы считают, что ее можно будет увидеть даже в черте города и невооруженным глазом.

Отмечается, что в третьей декаде октября планета пройдет через метеорный поток «Ориониды», а в ноябре рязанцы смогут наблюдать Леониды — поток метеоров из созвездия Льва. Кроме того, астрономы ожидают очередное появление полярного сияния.