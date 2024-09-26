Врачи спасли рязанку, получившую 55% ожога тела во время отдыха на природе

65-летняя женщина пострадала во время отдыха на природе с мужем. На нее перекинулось пламя с костра, который разводил мужчина.

Врачи спасли рязанку, получившую 55% ожога тела во время отдыха на природе. Об этом сообщает пресс-служба рязанской ОКБ.

65-летняя женщина пострадала во время отдыха на природе с мужем. На нее перекинулось пламя с костра, который разводил мужчина. Муж пытался потушить огонь, но у него не получилось.

Рязанка получила 55% ожога тела тяжелой степени. Долгое время она находилась в реанимации: ей переливали компоненты крови, сделали несколько операций и капельниц.

В результате трагедии ноги женщины оказались полностью поражены, она долгое время была обездвижена.

«Задачей медиков было не только устранение эстетического дефекта, но физическое восстановление. Сейчас пациентка проходит реабилитацию в условиях реабилитационного отделения, „учиться заново ходить“ и постепенно возвращается к нормальной жизни», — отметили в сообщении.