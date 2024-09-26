В Спасске осудили членов банды, которая совершала кражи с сельхозпредприятий

Отмечается, что пятеро мужчин совершили 10 краж с декабря 2021 года по июнь 2022 года на территории Спасского, Пронского, Шацкого, Путятинского и Александро-Невского районов.

В Спасске осудили членов банды, которая совершала кражи с сельхозпредприятий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что пятеро мужчин совершили 10 краж с декабря 2021 года по июнь 2022 года на территории Спасского, Пронского, Шацкого, Путятинского и Александро-Невского районов. Они воровали дорогостоящее навигационное оборудование, установленного на сельскохозяйственной технике аграрных предприятий. После краж оборудование продавали.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет до 3 лет 7 месяцев условно с испытательным сроком от 2 до 3 лет, с возложением дополнительных обязанностей.

Приговор суда в законную силу не вступил.