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В Шиловском районе сын украл у матери стиральную машину
Мужчина продал технику, чтобы получить деньги на наркотики.

В Шиловском районе сын украл у матери стиральную машину. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 62-летняя жительница поселка Прибрежный и рассказала, что из дома пропала крупная бытовая техника. Оперативники расспросили женщину и узнали, что ключ от есть еще у ее сына — 43-летнего местного жителя.

Правоохранители выяснили, что ранее этого мужчину осудили за кражу и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Сотрудники полиции опросили жителей ближайших домов и узнали, что утром люди видели мужчину, который выносил на улицу стиральную машинку.

По описанию внешности, которые составили местные жители, можно было судить, что стиральную машинку украл 43-летний сын заявительницы.

Его нашли и задержали. Причастность к краже подтвердилась.

По предварительной информации, похититель пристрастился к употреблению синтетических наркотиков. Деньги у мужчины закончились, и он вспомнил, что дома есть бытовая техника, которую можно быстро реализовать. Он дождался, когда матери не будет дома и вынес стиральную машинку, а затем продал ее случайному знакомому.

Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.