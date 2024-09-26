В Сасове произошел пожар в жилом доме

Возгорание произошло ночью в среду, 25 сентября. Его площадь составила 94 квадратных метра. В тушении участвовали 11 человек, привлекалось 3 единицы техники.

В Сасове произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло ночью в среду, 25 сентября. Его площадь составила 94 квадратных метра. В тушении участвовали 11 человек, привлекалось 3 единицы техники.

Пострадавших нет.

Предварительно, причиной пожара стало аварийное явление в электросети, загорание произошло в хозяйственной постройке и перекинулся на жилой дом.

Проводится проверка.