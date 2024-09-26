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В Рязоблдуме обсудили вопрос эффективности использования бюджетных средств
Из федерального бюджета на программу комплексного развития сельских территорий поступило более 350 миллионов рублей.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин на заседании областной Думы в среду, 25 сентября, поднял вопрос эффективности использования бюджетных средств. В ходе обсуждения изменений в бюджет текущего года он обратил внимание на то, что из федерального бюджета на программу комплексного развития сельских территорий поступило более 350 миллионов рублей. Средства предназначены на реализацию в трех районах Рязанской области проектов компактной застройки, когда возводятся дома и вся инженерная инфраструктура. Строительство ведется в сельской местности. Аркадий Фомин поинтересовался, как такое современное жилищное строительство повлияет на привлечение на село молодых специалистов.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Виталий Костиков пояснил, что из федерального центра получен первый транш в размере 350 миллионов рублей. Софинансирование из областного бюджета составило 11 миллионов. Всего будет построено 70 домов, в которые семьи смогут въехать в ближайшие два года. Информацию о количестве молодых специалистов и молодых семей среди новоселов Аркадий Фомин попросил представить дополнительно.

«Представьте информацию, сколько человек пойдет в реальный сектор экономики, сколько в социальную сферу и какой процент среди них молодых специалистов. Для нас важно, насколько эффективно используются бюджетные средства для привлечения молодых специалистов, потому что за этим сразу идет и повышение демографии. Если у молодой семьи решается вопрос жилья, они будут думать о рождении детей. Давайте внимательно подходить к мероприятиям, направленным на комплексное развитие сельских территорий. Должны приезжать специалисты и молодые семьи. Этот вопрос у нас приоритетный. Сейчас конкуренция за людей между регионами будет только нарастать. Эффективность работы в этом направлении для нас имеет ключевое значение: главное — это люди», — уточнил Аркадий Фомин.

Утвержденными корректировками бюджета также предусмотрено увеличение почти на 125 млн расходов на реализацию государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса» в целях поддержки сельхозтоваропроизводителей, обеспечения софинансирования федеральных целевых средств и поддержки молодых специалистов агропромышленного комплекса.