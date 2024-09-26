В Рязанской области задержали подозреваемого в даче взятке полицейскому
Житель Путятинского района подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Житель Путятинского района подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 26 сентября.
По данным следствия, фигурант, чтобы избежать привлечения его супруги к ответственности за приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, попытался дать полицескому взятку в размере 20 тысяч рублей. Сотрудник отказался.
Сасовским МСО СУ СК России по Рязанской области в отношении жителя Путятинского района 1979 года рождения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.