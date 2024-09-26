В Рязанской области скончался ветеран ОВД Владимир Конкин

Владимир Иванович скончался на 89-м году ушел из жизни. Большую часть своей жизни Конкин посвятил службе и работе в Госавтоинспекции Рязанской области.

В Рязанской области скончался ветеран ОВД Владимир Конкин. Об этом сообщает пресс служба региональной ГАИ.

Владимир Иванович скончался на 89-м году ушел из жизни. Большую часть своей жизни Конкин посвятил службе и работе в Госавтоинспекции Рязанской области.

В 2006 году он возглавил региональный совет ветеранов ГАИ-ГИБДД. Активно занимался общественной работой, являлся наставником для молодых сотрудников Госавтоинспекции.

Прощание с Владимиром Конкиным состоится 27 сентября на Новогражданском кладбище в 12:00.