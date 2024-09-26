В Рязанской области произошло смертельное ДТП

По предварительным данным полиции, на 5 километре автодороги «Большая Алешня-Турово-Боршевое» Ряжского района 50-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай Солярис», не справился с управлением и съехал в кювет.

В четверг, 26 сентября, в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной ГАИ.

Авария произошла примерно в 16:00. По предварительным данным полиции, на 5 километре автодороги «Большая Алешня-Турово-Боршевое» Ряжского района 50-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай Солярис», не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.