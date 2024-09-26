В Рязанской области осудят мужчину за незаконное получение выплат

Обвиняемый незаконно получил денежные выплаты на сумму более 460 тысяч рублей.

Житель Московской области 1979 года рождения предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении выплат. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Следствием установлено, что с октября 2010 года по май 2024 года мужчина получал на себя и малолетних сыновей ежемесячные денежные выплаты, установленные для лиц, постоянно проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, фактически не проживая с детьми в зоне с льготным социально-экономическим статусом. Так, обвиняемый незаконно получил денежные выплаты на сумму более 460 тысяч рублей.

Во время следствия обвиняемый в полном объеме возместил ущерб, причиненный преступлениями.

Отмечается, что собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд.