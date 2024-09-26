В Рязани волонтеры закрасили 78 надписей с контактами для покупки наркотиков

Акцию «Чистые стены» провели на улицах Урицкого и Советской армии.

18 и 26 сентября волонтеры Центра «Мой выбор» закрасили 78 надписей, содержащих контактные данные мест, где можно приобрести наркотические средства и психоактивные вещества. Об этом сообщила горадминистрация.

Акцию «Чистые стены» провели на улицах Урицкого и Советской армии.