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В Рязани семь улиц остались без холодной воды
Ресурса не будет до 17:00 26 сентября.

В Рязани семь улиц остались без холодной воды. Об этом сообщил «Водоканал».

26 сентября до 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • Введенская 67;
  • Вознесенская 56; 60, 61;
  • Горького 50; 30;
  • Есенина 72/2; 82 (Прио-внешторгбанк), 80;
  • Ленина 2/68, 5а, 13а, 19а;
  • Радищева 3 (ГКУ РО Дирекция дорог Рязанской области), 5 (МУП Электрические сети), 10, 12, 21а (ГАУ РО Центр спортивной подготовки);
  • Урицкого 35, 36, 40, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 59;
  • ЦТП ул. Радищева, д.10Б.