В Рязани семь улиц остались без холодной воды
Ресурса не будет до 17:00 26 сентября.
В Рязани семь улиц остались без холодной воды. Об этом сообщил «Водоканал».
26 сентября до 17:00 ресурса не будет по адресам:
- Введенская 67;
- Вознесенская 56; 60, 61;
- Горького 50; 30;
- Есенина 72/2; 82 (Прио-внешторгбанк), 80;
- Ленина 2/68, 5а, 13а, 19а;
- Радищева 3 (ГКУ РО Дирекция дорог Рязанской области), 5 (МУП Электрические сети), 10, 12, 21а (ГАУ РО Центр спортивной подготовки);
- Урицкого 35, 36, 40, 46, 48, 49, 50, 51, 55, 59;
- ЦТП ул. Радищева, д.10Б.