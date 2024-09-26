В Рязани начали восстанавливать входную арку ЦПКиО после пожара

Сотрудники Дирекции благоустройства города уже вывезли сгоревший остов машины и должны приступить к восстановлению частей фасада.

В Рязани начали восстанавливать входную арку ЦПКиО после пожара. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщил Telegram-канал «Муниципальный центр управления города Рязани».

Сотрудники Дирекции благоустройства города уже вывезли сгоревший остов машины. Рабочие должны начать восстанавливать постращавшие от огня части арки. После проведения необходимых технических работ, фасад будет заново оштукатурен и покрашен. После этого электрики восстановят подсветку входной группы.

«Новые буквы уже заказаны и будут установлены после покраски фасада входной группы», — говорится в сообщении.

Напомним, ночью около входа в ЦПКиО сгорел автомобиль. На пожаре погиб мужчина.